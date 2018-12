POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Bad Dürkheim (ots) - Am Freitag, 07.12.2018, um 15:15 Uhr, kollidierte ein 86-jähriger Mann aus Bad Dürkheim mit seinem Pkw mit dem Pkw eines 64-jährigen Mannes, ebenfalls aus Bad Dürkheim. Der Unfall ereignete sich auf der Weinstraße im Ortsteil Ungstein, als der 64-jährige rückwärts in seine Hofeinfahrt fahren wollte. Der 86-jährige konnte aufgrund körperlicher Mängel seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig anhalten. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.500,-EUR. Außerdem erlitt der 64-jährige Mann eine Platzwunde am Kopf. Den 86-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung; sein Führerschein wurde sichergestellt.

