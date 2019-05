Kreispolizeibehörde Unna

In der Nacht zu Dienstag (14.05.2019) hörte eine Anwohnerin der Straße Am Koppelteich gegen 0.45 Uhr verdächtige Geräusche und sah aus dem Fenster. Sie sah zwei unbekannte Personen, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Nach einer Weile verschwanden die Personen in Richtung Haus Koppelteich.

Feststellungen am Tatort haben ergeben, dass die Täter mehrfach versuchten, den Automaten aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang.

Ein Täter trug einen roten Kapuzenpullover unter einer Jacke und hatte einen schwarzen Rucksack, der andere war beige gekleidet.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

