Ellerstadt (ots) - Am 17.11.2018, um 01.45 Uhr wurde der Polizei Bad Dürkheim ein versuchter Einbruch in Ellerstadt in der Gönnheimer Straße mitgeteilt. Mehrere Personen seien gerade vom Anwesen weggerannt. Die Örtlichkeit wurde durch mehrere Funkstreifenwagen aufgesucht und in den weiteren Fahndungsmaßnahmen war auch der Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Täter wurden unmittelbar nach dem Betreten des Grundstücks durch den Bewohner bemerkt und angesprochen. Diese konnten unerkannt zu Fuß flüchten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de



SB: Steffen Rau, PHK Dienstgruppenleiter



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell