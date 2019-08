POL-LG: ++ Paletten-Diebe erwischt - bei Hausbesuch Drogen sichergestellt ++ Einbruch in Gaststätte ++ Falscher Polizeibeamter" betrügt Senior ++ Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Paletten-Diebe erwischt - bei Hausbesuch Drogen sichergestellt

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am 22.08.19, gegen 00.10 Uhr, zwei Unbekannte, die gerade dabei waren Paletten von einer Baustelle in der Straße Auf der Höhe zu tragen. Er rief die Polizei. Eine Polizeistreife traf zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 22 Jahren an, die sich Möbel bauen wollten und zunächst die Paletten zurücktragen mussten. Da die Tatverdächtigen ihre Ausweise nicht mitführten, wurden sie zu ihrer Wohnung begleitet, damit die Personalien festgestellt werden konnten. Beim Öffnen der Wohnungstür, schlug den Polizeibeamten der unverkennbare Geruch von Drogen entgegen. Bei der folgenden Durchsuchung fanden die Polizeibeamten etliche Klemmleistenbeutel mit pflanzlichen Substanzen (vermutlich Marihuana), Pilze und mehr als 120 Tabletten, bei denen es sich teilweise um vermutlich Ecstasy handelt. Die Drogen wurden sichergestellt. Gegen die Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Gaststätte

In ein Steak-Haus Am Markt brachen Unbekannte in der Nacht zum 22.08.19 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Hinterhoffenster, gelangten ins Gebäude und suchten nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrräder gestohlen

Zwischen dem 20.08.19, 15.25 Uhr, und dem 21.08.19, 09.05 Uhr, haben unbekannte Täter ein rot-schwarzes Herrensportrad Bulls Sharptail entwendet, welches in einem Fahrradunterstand vor der Kinderklinik in der Bögelstraße abgestellt war. Am 20.08.19, zwischen 12.30 und 20.30 Uhr, wurde außerdem in der Douglas-Lister-Straße ein schwarzes Herren-Trekkingrad Mammut gestohlen. Es entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Gartenlaube

Zwischen dem 20.08.19, 02.45 Uhr, und dem 21.08.19, 13.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Gartenlaube eines Kleingartenvereins in der Stöteroggestraße ein. Die Täter öffneten die Laube und stahlen daraus Lebensmittel und Werkzeuge. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Gelegenheit genutzt" - Handtasche auf Beifahrersitz - Pkw aufgebrochen

Einen Großer Garten abgestellten Pkw brachen Unbekannte in den Morgenstunden des 22.08.19 auf. Dabei schlugen die Täter gegen 08:20 Uhr eine Scheibe ein und erbeuteten vom Beifahrersitz eine Handtasche mit Bargeld und Wertgegenständen. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - versuchter Einbruch in Keller

In die Keller von drei Mehrfamilienhäuser haben unbekannte Täter versucht zwischen dem 20.08.19, 17.00 Uhr, und dem 21.08.19, 08.00 Uhr, einzubrechen. Die Täter versuchten jeweils eine Tür auszuhebeln, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Es entstand Sachschaden an den betroffenen Türen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Falscher Polizeibeamter" betrügt Senior - Polizei warnt: "Sprechen Sie mit Ihren älteren Angehörigen! Es ist Ihr Erbe, welches den Gaunern in die Hände fällt!"

Ein 72 Jahre alter Lüneburger ist am Nachmittag des 20.08.19 von unbekannten Tätern um etliche tausend Euro betrogen worden. Ein Unbekannter hatte den Senior davon überzeugt, dass er Polizeibeamter sei und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen überredet eine große Summe Bargeld von seinem Konto abzuheben. Da der Täter den 72-Jährigen davon überzeugt hatte, dass sein Geldinstitut mit vermeintlichen Tätern unter einer Decke stecken würde, log der Senior eine aufmerksame Mitarbeiterin der Sparkasse an, als er von seinem Konto Geld abhob. Das Geld übergab der 72-Jährige an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Rotes Feld an einen unbekannten Täter, der damit verschwand.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- 45 Jahre alt - 175 cm groß, - schmächtige Figur - dunkles, kurzes, volles Haar, - keinen Bart, keine besonderen Auffälligkeiten im Gesicht, - dunkler Teint (südländische eventuell auch südosteuropäische Erscheinung), - bekleidet mit blauer Jeans und einer hellblauen, hochwertigen Weste, - sprach akzentfrei Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Nach diversen Anrufen von "falschen Polizeibeamten" in den letzten Tagen in den Regionen Lüneburg und Uelzen warnt und abermals die Polizei ... und mahnt nochmals Angehörige, diese Betrugsmasche mit älteren Angehörigen zu thematisieren und Verhaltensregeln zu vereinbaren! "Es ist Ihr Erbe, welches den Gaunern in die Hände fällt!"

Wichtige Verhaltenstipps: - Bei Anrufen, auch angeblicher Polizeibeamter oder Verwandter ("Enkel") in finanzieller Notlage, unter deren bekannter üblicher - nicht der vom Anrufer angegebenen - Telefon- oder Handynummer zurückrufen und Sachverhalt zu klären versuchen. - Keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgeben. - Mit Angehörigen, Vertrauenspersonen über den Anruf sprechen! - Bei so nicht zu klärendem Sachverhalt die richtige Polizei informieren und weiteres Vorgehen absprechen. - Fremden, die als "Vertrauensperson" wie Polizeibeamte, Bankangestellte oder angeblicher Verwandter kommen, niemals Bargeld oder Wertgegenstände aushändigen. - Immer Anzeige erstatten; nur so kann die Polizei den Tätern auf die Spur kommen.

Tipps und Hinweise zu dem Thema "Falsche Polizeibeamte" findet man auch auf der Internetseite: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Reinstorf, OT Horndorf - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Nachmittag des 20.08.19 ist ein 51-jähriger Motorradfahrer auf der B 216 leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen hatte ein 64-jähriger VW-Fahrer einen vorausfahrenden Lkw, der auf der B 216 in Richtung Lüneburg fuhr, überholen wollen. Aufgrund von Gegenverkehr brach der VW-Fahrer den Überholvorgang ab und scherte wieder nach rechts ein. In Folge dessen musste der nachfolgende Motorradfahrer stark abbremsen. Das Motorrad Buell geriet hierbei ins Schleudern, touchierte den VW und der 51-Jährige stürzte. Es verletzte sich bei dem Unfall zum Glück nur leicht. An Pkw und Motorrad entstanden Sachschäden von geschätzten 5.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass das Motorrad nicht zugelassen war, weshalb auch gegen den Motorradfahrer ein Verfahren eingeleitet wurde.

Lüchow-Dannenberg

Küsten, OT. Reitze - Reifen zerstochen

Einen Reifen eines vor einem Grundstück an der Straße in Reitze abgestellten Pkw VW Passat zerstachen Unbekannte in den Abendstunden des 21.08.19 zwischen 18:00 und 19:00 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Hitzacker - ohne Kennzeichen unterwegs

Einen 29 Jahre alten Motorradfahrer ertappte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 21.08.19 gegen 16:45 Uhr in der Lüneburger Straße, da dieser ohne Kennzeichen mit einem nichtzugelassenen Krad unterwegs war. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen

Uelzen - Wohnungstür aufgebrochen

Eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses, Heinrich-Meyerholz-Straße, brachen Unbekannte im Verlauf des 21.08.19 zwischen 06:45 und 16:00 Uhr auf. Die Täter gelangten in die Wohnung. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "Schmierereien"

Mit "Schmierereien" verzierten Vandalen in der Nacht zum 20.08.19 ein Modell der Hansestadt Uelzen auf dem Herzogenplatz, eine Sitzmöglichkeit sowie den Eingangsbereich des Standesamtes in der Veerßer Straße mit roter Sprühfarbe. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Scheibe von Baufahrzeug beschädigt

Die Scheibe einer Fahrerhaustür eines Baufahrzeugs beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 21. Auf den 22.08.19 in der Welfenstraße. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

