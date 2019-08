Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl

Germersheim (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13:45 Uhr betrat eine bislang unbekannte Person unberechtigt ein Anwesen in der Hauptstraße in Germersheim und entwendete dort einen Geldbeutel. Als der Hauseigentümer den Mann zur Rede stellte, bedrohte er diesen und flüchtete in Richtung Donnersgasse/Marktstraße. Es soll sich um einen zirka 30-jährigen Mann, zirka 1,80 m groß, kräftige Statur mit einem mitteleuropäischen Erscheinungsbild und hochdeutscher Aussprache handeln. Zur Tatzeit trug er ein rotes T-Shirt, eine blaue Arbeitshose, schwarze Schuhe sowie einen schwarzen Rucksack. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder der flüchtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

