POL-PDLD: Sabotage an Ampelanlage

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Unbekannte Täter haben an einer Lichtzeichenanlage in der Weinstraße ein Kabel durchtrennt und hierbei einen Sachschaden in Höhe von 200.- Euro verursacht. Der Schaden wurde am 26.07.19 festgestellt und am 07.08.19 zur Anzeige gebracht. Die Lichtzeichenanlage wurde im Rahmen eines zeitlich befristeten Pilotprojektes zur Optimierung des Verkehrsablaufs und Gestaltung der Ortsdurchfahrt Pleisweiler-Oberhofen eingerichtet. Hinweise auf den oder die Täter bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

