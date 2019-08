Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Getankt und nicht bezahlt

Edesheim (ots)

Eine Tankstelle in Edesheim erstattete gegen den Fahrer eines Pkw nun Strafanzeige wegen Betrug, da dieser am 31.07.19 gegen 09:30 Uhr den Pkw betankte, in der Tankstelle eine Zeitung kaufte, aber den Betrag für die Betankung nicht bezahlte. Der Fahrer wurde ermittelt und gab an, dass er einfach vergessen hatte, ebenfalls die Betankung zu zahlen. Ärgerlich, denn solches Vergessen hat zunächst eine Strafanzeige wegen Betrug zur Folge.

