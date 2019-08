Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Johannes-Kopp-Straße, 6.8.19, 19.20 Uhr Pkw-Fahrerin unter Drogeneinfluss

Landau (ots)

Während einer Verkehrskontrolle am 6.8.19, gegen 19.20 Uhr in Landau in der Johannes-Kopp-Straße, wurde bei einer 35-jährigen Pkw-Fahrerin Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Drogentest verlief positiv. Es folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel, des Führerscheins und ein Ermittlungsverfahren.

