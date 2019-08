Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim: Reifenplatzer auf B9

Schwegenheim (ots)

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro sind die Folgen eines Reifenplatzers eines Lastkraftwagens am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der B9 bei Schwegenheim. Ein Reifenteil flog auf die Überholspur, wodurch zwei weitere Fahrzeuge derart beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zum Reifenwechsel am Lastkraftwagen wurde der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe für zirka eineinhalb Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Eva Eichenlaub

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/958-120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell