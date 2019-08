Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Schloßstraße, 4.8.19, 07.00 Uhr Betrunkener Pkw-Fahrer; Fahren ohne Fahrerlaubnis; Haftbefehlsvollstreckung

Landau (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel am Sonntagmorgen ein 24-jähriger Pkw-Fahrer im Stadtgebiet Landau auf und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,18 Promille. Er wies sich mit einer albanischen Fahrerlaubnis aus. Der Pkw-Fahrer hält sich schon mehrere Jahre in Deutschland auf, somit ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiterhin bestand ein Vollstreckungshaftbefehl zur Zahlung einer Geldstrafe. Da er diesen dreistelligen Betrag nicht zahlen konnte musste er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell