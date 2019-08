Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim, Bruchgartenstraße, 5.8.19, 15.10 Uhr Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Herxheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem 4-jährigen Kind kam es am Sonntagnachmittag in Herxheim in der Bruchgartenstraße. Das 4-jährige Kind lief von rechts aus einer Hofeinfahrt direkt gegen das gerade in Höhe der Hofeinfahrt langsam vorbeifahrende Auto eines 72-jährigen Pkw-Fahrers. Das 4-jährige Kind erlitt nur eine leichte Platzwunde an der Lippe. Am Pkw entstand kein Schaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell