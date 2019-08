Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, 6.8.19, 00.40 Uhr Betrunkener Radfahrer

Landau (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde ein in Schlangenlinien fahrender 39-jähriger Radfahrer am frühen Montagmorgen in Landau festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von 1,5 Promille. Die Folge war eine Blutentnahme, Sicherstellung des Fahrrades und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

