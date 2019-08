Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neuburg - Vorfahrt missachtet

Neuburg (ots)

Neuburg; Am 06.08.2019 befuhr um 08:00 Uhr ein Verkehrsteilnehmer die Hauptstraße. An der Einmündung Kehlstraße/Rheinstraße missachtete der 73-jährige PKW Fahrer die Vorfahrt eines querenden PKW's. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Beteiligte leicht verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Versorgung der Verletzten und Sicherung der Unfallstelle waren Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr im Einsatz.

