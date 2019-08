Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Radlader beschädigt

Germersheim (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro entstand über das vergangene Wochenende an einem Radlader vor der Gottfried-Tulla-Schule. Bislang unbekannte Täter warfen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs vermutlich mit Teilen eines Bauzauns ein. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

