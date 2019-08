Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrswarnbake beschädigt

Bad Bergzabern (ots)

Am Dienstag, 06.08.2019, gegen 01:55 Uhr, wurde in der Steinfelder Straße eine Personengruppe beobachtet, die eine Warnbake aus dem Standfuss hob und einige Meter weiter wieder ablegte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Warnbake vor dem Herausziehen umgebogen und dabei beschädigt wurde. Im näheren Umfeld wurden mehrere Personen angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten sich unter Telefon 06343-9334-0 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

