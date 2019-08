Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Ladendiebstahl geflüchtet

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am Montag, 05.08.2019, gegen 15:15 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt im Industriegebiet Im Weidfeld, zu einem Ladendiebstahl. Eine bislang unbekannte Frau hatte Waren im Wert von circa 80.- Euro an der Kasse nicht bezahlt und im Markt festgehalten werden konnte. In einem günstigem Moment nutzte die Täterin die Gelegenheit und flüchtete aus den Büroräumen des Marktes. Im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte die Frau nicht mehr angetroffen werden. Die Frau wurde mit 30-40 Jahre alt, dunkle halblange Haare, dunkle Jeans und schwarzes Top beschrieben. Hinweise zur Identität der Diebin nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

