POL-PDLD: Edenkoben - Diebstahl von Lastwagen

Unbekannte verschafften sich in der Nacht vom 04.08.2019 auf den 05.08.2019, durch Auftrennen der Umzäunung, Zutritt zum Gelände der Kläranlage. Hier entwendeten sie einen Lkw ohne Zulassung, sowie die Kennzeichen eines weiteren Fahrzeugs, welche sie an dem Lkw anbrachten. Am Morgen des 05.08.2019 konnte der Lkw auf der K6 zwischen Altdorf und Gommersheim, durch einen Mitarbeiter der Kläranlage, aufgefunden werden. Der oder die Täter stellten den Lkw, aus unbekanntem Grund, im Grünstreifen neben der Fahrbahn ab. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

