Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt unter Rietburg - Brand im Weinberg

Bild-Infos

Download

Rhodt unter Rietburg (ots)

Am frühen Morgen des 05.08.2019 kam es zu einem Brand in einem Weinberg zwischen Edenkoben und Rhodt. Hierbei verbrannte Stroh, welches zwischen den Weinstöcken eingestreut war, auf einer Länge von ca. 30m. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Schaden an den Reben ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden. Die Brandursache ist noch unklar.

