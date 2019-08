POL-PDLD: Edenkoben - Unfallflucht mit E-Rollstuhl

Polizeidirektion Landau

Am 04.08.2019, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Bexbacher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Zum genannten Zeitpunkt wendete der Fahrer eines Elektrorollstuhls im Hof eines Anwesens in der Bexbacher Straße und beschädigte hierbei einen dort geparkten Pkw der Marke Mercedes-Benz. Im Anschluss entfernte sich der Rollstuhlfahrer ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500EUR.

Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

