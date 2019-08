Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Rettungshubschrauber im Einsatz

Germersheim (ots)

Auf Grund eines medizinischen Notfalls landete am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr ein Rettungshubschrauber vor der Polizeiinspektion in Germersheim. Ein 66 Jahre alter Mann war vom Balkon seiner Wohnung im 2. Obergeschoss gestürzt und hatte sich hierbei Kopfverletzungen zugezogen. Nach ersten Ermittlungen hatte der Mann beim Rauchen das Gleichgewicht verloren. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

