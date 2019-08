Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrolle verloren

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstag, 03.08.19, gegen 17:40 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Pkw Mercedes Benz die B 48 von Klingenmünster in Richtung Bad Bergzabern. Im Abfahrtsbereich zur B 427 verlor die 82-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und landete auf dem angrenzenden Feld. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro. Die Fahrerin wurde nicht verletzt.

