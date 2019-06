Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Untersagung der Weiterfahrt

Lahr (ots)

Da er am Dienstag mutmaßlich vor Antritt der Fahrt mit seinem Pkw Betäubungsmittel konsumierte wurde einem 28-Jährigen von der Polizei die Weiterfahrt für die nächsten 48 Stunden untersagt. Der 28-jährige Mercedes-Fahrer war zuvor gegen 17:20 Uhr von einer Streife des Polizeireviers Lahr an einer in der Tramplerstraße von der Polizei eingerichteten Kontrollstelle kontrolliert worden. Hierbei ergab sich der Verdacht auf Drogenkonsum der durch einen Schnelltest so auch bestätigt wurde. Von dem 28-Jährigen wurde von den Beamten die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ihn erwartet nunmehr ein Strafverfahren und es droht der Entzug des Führerscheins. /ag

