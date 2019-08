Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Igel steckt im Zaun fest

Edenkoben (ots)

Am 04.08.2019 gegen 08:48 Uhr baten die Anwohner vom Paul-Gillet-Platz in Edenkoben die Polizei um Hilfe. Ein Igel hätte sich scheinbar im Laufe der Nacht im Zaun eingeklemmt. Da Befreiungsversuche seitens des Zeitungsausträgers und der Anwohner scheiterten, weil das passende Werkzeug nicht vorhanden war, musste die Streife samt Bolzenschneider anrücken. Um das Tier nicht zu verletzen, wurde der Zaun durch die Polizei an einer Stelle durchtrennt, sodass der Igel herausgezogen werden konnte. Anschließend wurde dieser in den Garten der Anwohner entlassen, wo er seinen Weg munter fortsetzte.

Polizeiinspektion Edenkoben

