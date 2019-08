Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geldbeutel gestohlen

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am 3.8.19, in der Zeit von 15:00 bis 15:15 Uhr, wurde während des Einkaufs im LIDL der Geldbeutel eines 83 Jahre alten Geschädigten entwendet. Dieser war im Einkaufswagen abgelegt gewesen. Während der Geschädigte den Wagen kurz unbeaufsichtigt stehen ließ, nutzte der Dieb dies aus und entwendete den Geldbeutel. In diesem befanden sich neben Bargeld auch die persönlichen Papiere des Geschädigten. Der Schaden beträgt ca. 200.- EUR.

