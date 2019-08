Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Exhibitionist

Am 31.07.2019 gegen 10:45 Uhr wartete eine 87-jährige Frau an der Haltestelle in der Weinstraße Nord in Maikammer auf den Bus. Plötzlich erschien ein ca. 60 Jahre alter Herr und verwickelte die Frau in ein Gespräch. Als der bislang unbekannte Mann dann im Laufe der Unterhaltung über Prostatabeschwerden klagte, zog er seine Hose herunter und entblößte sein erigiertes Glied vor der Geschädigten. Anschließend stiegen beide in den Bus ein und verließen diesen wieder an der nächsten Haltestelle, wo der Unbekannte dann davon lief. Der Mann trug ein weißes T-Shirt und eine lange, blaue Jogginghose.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können werden gebeten, sich mit der PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

