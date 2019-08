Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus Einkaufswagen

Kandel - 03.08.2019 09:00 Uhr- 09:30 Uhr (ots)

Am Samstagmorgen zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr nutzten unbekannte Täter in einem Supermarkt in der Klärstraße in Kandel eine günstige Gelegenheit und entwendeten einer 75-jährigen Dame die Geldbörse aus dem Einkaufswagen. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf über 300 Euro.

