Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alarmanlage schreckt Automatenaufbrecher ab

Wörth am Rhein, 03.08.2019, 02:35 Uhr - 03:05 Uhr (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter drei Lebensmittelautomaten auf einem Hof zwischen Maximiliansau und Hagenbach auf. Die Diebe wurden durch einen akustischen Alarm abgeschreckt, sodass sie die Örtlichkeit ohne Diebesgut verließen. An den Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Wörth am Rhein entgegen.

