Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geldbörse aus PKW entwendet

Kandel, Sommerstraße, 02.08.2019, 16:30 Uhr (ots)

Einen kurzen Moment der Unachtsamkeit nutzte ein unbekannter Täter am 02.08.2019 um 16:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Sommerstraße in Kandel, um eine Geldbörse zu entwenden. Während sich die Geschädigte in der Nähe ihres PKW aufhielt, ließ sie einen Spalt ihres Beifahrerfensters offenstehen. Der unbekannte Täter hatte dadurch leichtes Spiel und entwendete die auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmal darauf hin keine Wertgegenstände offen in Fahrzeugen liegen zu lassen.

