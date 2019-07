Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Fahrer eines VW Passat gesucht

Emmerich (ots)

Am Samstag (29. Juni 2019) gegen 23.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Gerhard-Strom-Straße einen schwarzen VW Golf an der kompletten linken Fahrzeugseite. Eine Spaziergängerin hatte einen lauten Knall gehört, den geflüchteten Autofahrer aber nicht mehr gesehen. An der Unfallstelle lagen abgerissene Teile eines VW Passat. Der Passat war in Richtung Nollenburger Weg gefahren.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell