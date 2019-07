Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Transporter aufgebrochen

Mehrere Täter flüchten in einem BMW

Kleve (ots)

Am heutigen Montag (1. Juli 2019) gegen 4.00 Uhr brachen unbekannte Täter an der Frankenstraße die Hecktür eines weißen Iveco Daily auf. Die Täter entwendeten von der Ladefläche Werkzeuge und Staubsauger. Ein Anwohner war durch Geräusche geweckt worden. Er sah vom Fenster aus drei Männer im Alter von rund 25 Jahren. Einer von ihnen, etwa 1,65m groß mit kräftiger Statur, trug einen entwendeten Werkzeugkoffer. Die Männer flüchteten in einem dunklen, älteren BMW.

In derselben Nacht brachen unbekannte Täter an der Lindenallee einen grauen Fiat Ducato sowie an der Merowingerstraße einen weißen Citroen Jumper und einen silberfarbenen Peugeot Boxer auf. Aus allen Fahrzeugen entwendeten sie Werkzeugmaschinen.

Zwischen Samstag und heute brachen Täter am Mittelweg einen weiteren Transporter auf und entwendeten ebenfalls Werkzeuge.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

