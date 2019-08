Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Gartenhaus

Hagenbach, Lindelbrunnstraße, 31.07.2019-02.08.2019 (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch den 31.07.2019 bis Freitag den 02.08.2019 brachen bislang unbekannte Täter in ein Gartenhaus in der Lindelbrunnstraße in Hagenbach ein. Um in das Gartenhaus zu gelangen, brachen die Täter zunächst eine Holztür zum Garten auf und durchtrennten anschließend ein Vorhängeschloss an dem Gartenhaus. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch nicht geklärt.

Wer in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein in Verbindung zu setzen.

Hinweise und Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de



