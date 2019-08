Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung am PKW des OA Landau Landau-Nußdorf, 03.08.2019, 02:00 Uhr

Landau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten 3 zunächst unbekannte Personen das auf dem Weinfest in Nußdorf abgestellte Fahrzeug des Ordnungsamts Landau. Die Beschuldigten traten gegen das Fahrzeug und flüchteten. Ein Zeuge konnte die Tat beobachten und die Täter gut beschreiben. Noch während der Anzeigenaufnahme der Polizei Landau kehrten zwei 18-jährige Täter in Tatortnähe zurück und konnten anhand ihrer auffälligen Kleidung als dringend Tatverdächtig identifiziert werden. Am PKW des Ordnungsamt Landau entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Landau unter der 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

