Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss in Varel unterwegs - Am Pkw fanden die Beamten weiterhin gefälschte Kennzeichen vor

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagabend wurde gegen 21.20 Uhr ein PKW im Großer W'heidermoorweg in Varel angehalten. Bei der Kontrolle des 21-Jährigen Fahrzeugführers aus Zetel stellten die Beamten fest, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zudem ein Fahrzeug führte, dass weder zugelassen war noch über einen Versicherungsschutz verfügte. Bei genauerer Betrachtung der angebrachten Kennzeichen konnten die Beamten widerrechtlich angebrachte Siegel und Plaketten erkennen. Aufgrund des Verdachts der Betäubungsmittelbeeinflussung ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Aufgrund der Feststellungen am Pkw des 21-Jährigen leiteten die Beamten weiterhin Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz ein und stellten die Kennzeichen sicher.

