POL-WHV: Vorsicht beim Einkaufen - Polizei warnt vor Taschendieben in Varel und sucht Zeugen

Derzeit beschäftigt sich das Polizeikommissariat Varel mit drei angezeigten Fällen von Diebstählen, die am Montag, den 08.07.2019, im Zeitraum von 18.15 Uhr bis 19.20 Uhr in Varel geschahen. In einem Fall, der sich in der Gertrud-Barthel-Straße in einem Verbrauchermarkt ereignete, wurde der Geschädigten ihre Geldbörse in der am Körper getragenen Umhängetasche entwendet, sie zu dem Zeitpunkt nicht verschlossen war. In zwei weiteren Fällen, die sich ebenfalls am Montag in zwei Verbrauchermärkten in der Bürgermeister-Heidenreich Straße ereigneten, deponierten die Geschädigten während des Einkaufens ihre Geldbörsen in die im Einkaufswagen liegenden Einkaufskörbe. Die Geschädigten legten den Fokus auf ihre Einkäufe anstatt auf ihre Wertsachen und stellten im Anschluss den Diebstahl der Geldbörsen fest. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter gezielt vorgehen, um in einem unbeaufsichtigten Moment an die Geldbörsen zu kommen und warnt davor, Geldbörsen bzw. Handtaschen unbeaufsichtigt zu lassen. "Geben Sie den Taschendieben keine Chance!", betont Janina Schäfer, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und gibt folgende Tipps: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Näheres s. auch unter www.polizei-beratung.de Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

