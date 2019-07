Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verdächtige Person in der Kopperhörner Straße in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Kopperhörner Straße hörte am 06.07.2019 gegen 00.30 Uhr verdächtige Geräusche an der Eingangstür und stellte vor dieser außerhalb stehend eine unbekannte männliche Person fest, die die Tür im Bereich des Schlosses scheinbar ausleuchtete. Nachdem der Meldende sich nach draußen begeben hatte, konnte er die Person im Bereich seines geparkten Fahrzeuges wahrnehmen. Die Person sei dann schnell von der Hofauffahrt auf die Kopperhörner Straße, weiter über die Kirchreihe in Richtung Schopenhauer Straße gerannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

