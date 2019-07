Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung in Diskothek in Sande - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntagmorgen, zwischen 05.00 und 06.00 Uhr, verließ ein männlicher Gast die Diskothek in der Weserstraße in Sande. Außerhalb der Diskothek soll es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 20-jährigen und einer größeren Personengruppe gekommen sein. Im weiteren Verlauf seien nach Angaben des Opfers einige der Personen aus dieser Gruppe auf den Mann zugerannt und hätten ihn gemeinschaftlich angegriffen und niedergeschlagen. Das Opfer war wenig später stationär im Sander Krankenhaus aufgenommen worden. Nähere Angaben zu der Personengruppe können seitens des Opfers nicht angegeben werden, so dass die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung bittet: Zeugen, welche Angaben zum angezeigten Sachverhalt und beteiligten Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, Tel. 04461/92110, in Verbindung zu setzen.

