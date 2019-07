Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Obenstrohe

Am Sonntag, gegen 10.40 Uhr, befuhr ein 70-Jähriger aus Varel mit seinem PKW den Riesweg in Richtung Wiefelsteder Straße. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit seinem Fahrzeug mit einer Hecke, fuhr weiter gegen einen Baum und kam in einem Vorgarten zum Stillstand. Der 70-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er trotz körperlicher Einschränkungen das Fahrzeug geführt hatte, wurde sein Führerschein einbehalten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000,-Euro. Gegen den 70-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gem. § 315 c Strafgesetzbuch eingeleitet.

