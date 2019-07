Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Anwohnerin hört Einbrecher in ihrem Haus

Ennepetal (ots)

Am Montag hörte die Anwohnerin eines Einfamilienhauses am Kämpershausweg, zwischen 01:30 und 02:30 Uhr einen Knall, dachte sich dabei jedoch zunächst nichts. Als die später nachschaute, stellte sie fest, dass Unbekannte das Kellerfenster ihres Hauses eingeschlagen hatten. Durch das Fenster gelangt man in einen Waschraum. Der weitere Zugang zum Haus ist durch eine stabile Tür gesichert, so dass die Täter ohne Beute flüchteten.

