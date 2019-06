Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280619-612: Exhibitionist - Polizei nimmt 31-Jährigen fest

Wiehl (ots)

Eine 41-jährige Engelskirchenerin ist am Donnerstagmorgen (27. Juni) um kurz vor 9 Uhr morgens in Wiehl-Oberbantenberg einem Mann mit entblößtem Geschlechtsteil begegnet. Der Mann war mit seinem Hund auf dem Hömeler Weg spazieren. Zunächst kam er der 41-Jährigen entgegen, dann folgte er ihr für einige Meter, manipulierte sich dabei an seinem Geschlechtsteil und bog dann kurz vor Hückhausen in einen Waldweg ab. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein und traf in Tatortnähe auf einen Mann, welcher der Personenbeschreibung entsprach. Es handelte sich um einen 31-jährigen. Die Polizisten nahmen ihn zur Vernehmung mit auf die Wache. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren. Die Polizei prüft jetzt den Zusammenhang zu zwei ähnlichen Taten im Bereich Schulzentrum Bielstein und Oberbantenberg, die einige Tage zuvor bei der Polizei angezeigt wurden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell