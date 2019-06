Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270619-610: Ventilator gestohlen

Morsbach (ots)

Zwei Männer haben am Mittwoch (26.06.) die Hitze wohl nicht gut vertragen. Kurzerhand gingen sie in ein Geschäft in der Alzener Landstraße und stahlen einen Tischventilator.

Nicht bedacht haben sie dabei die Videoüberwachung. Dort könnte man zumindestens einen der Täter gut erkennen und identifizieren. Polizeibeamte suchten die Wohnanschrift des Morsbachers auf, der den gestohlenen Ventilator wieder zurückgab.

Bei dem noch Unbekannten Komplizen handelt es sich um einen Mann mit kurzen rötlichen Haaren (Geheimratsecken). Er trug zur Tatzeit ein rotes T-Shirt, Jeans und schwarze Schuhe.

Auf den Morsbacher und seinen Komplizen wartet nun ein Verfahren wegen Ladendiebstahls.

