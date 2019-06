Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht im Stadtbereich Wissen

Wissen (ots)

Im Zeitraum 03.06.18 ca. 15:00 Uhr bis 04.06.2018, 11.00 Uhr parkte die Geschädigte ihren PKW, Peugeot Kombi in Wissen in der Fichtenstraße. Als sie zum Pkw zurückkehrte stellte sie fest, dass der PKW hinten an der Fahrerseite beschädigt war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache in Wissen. Tel. 02742/935-0

Polizeiwache Wissen

