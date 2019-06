Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht in Asbach

Asbach (ots)

Am Montag, dem 03.06.2019 wurde ein Pkw, der ordnungsgemäß am Straßenrand des Margarethengartens abgestellt war, beschädigt. Ein anderes Fahrzeug dürfte beim Vorbeifahren den geparkten Pkw gestriffen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

