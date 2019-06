Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Diebstahl von Nebelscheinwerfern

Betzdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten ein Paar Nebelscheinwerfer von einem Audi A6, welcher auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Betzdorfer Wilhelmstraße geparkt war. In der Nacht zum Montag wurden die Scheinwerfer samt Blenden gewaltsam aus der Front des Fahrzeuges herausgerissen. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

