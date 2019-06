Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unbelehrbarer Fahrzeugführer wurde erneut in Puderbach auffällig

Puderbach (ots)

Der 56-jährige der bereits am Sonntag in Puderbach gegen ein Schild gefahren war und zuvor mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet hatte (siehe Pressebericht vom 03.06.2019), wurde am Montag, dem 03.06. um 08 Uhr, erneut auffällig. Obwohl bei ihm am Sonntag der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden, fuhr er mit dem Unfallfahrzeug und platten Reifen an eine Tankstelle in Puderbach. Hier kaufte er, wieder oder immer noch im alkoholisierten Zustand, Alkoholika. Ihm drohen weitere Anzeigen und auch der Ersatzschlüssel wurde jetzt sichergestellt, um ein fortgesetztes Führen seines Fahrzeuges zu verhindern

