Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Betzdorf (ots)

Eine leicht verletzte Person und ca. 15.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagnachmittag in Betzdorf. Ein 69-Jähriger hatte die Absicht rückwärts in seine Garagen in der Engelsteinstraße einzuparken. Beim Einlegen der Fahrstufe seines neuen Autos wählte der 69-Jährige versehentlich den Vorwärtsgang des Automatikgetriebes. Anstatt rückwärts einzuparken fährt er geradeaus durch eine Holzpalisade in den Garten seines Nachbarn. Der Pkw kommt auf der Terrasse des Anwesens an der Hauswand zum Stehen.

