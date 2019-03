Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: Einbruch in Scheune

Gehrde (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in eine Scheune an der Straße Schevenriede eingestiegen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, kletterten in das Gebäude und schauten sich darin um. Mit einem schwarzen Herrenrad der Marke Stratos und einer Motorsense von Stihl machten sich die Kriminellen schließlich wieder aus dem Staub. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Bersenbrücker Polizei unter der Telefonummer 05439-9690.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell