BPOLI LUD: In Bad Muskau klickten die Handfesseln

Auch in Bad Muskau klickten gestern die Handfesseln. Gegen 12.30 Uhr nahmen Bundespolizisten in der Görlitzer Straße einen 30-Jährigen aus Polen fest. Grundlage für dessen Festnahme war ein vorliegender Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden. Der Festgenommene hatte demnach auf einen Strafbefehl, der vom Amtsgericht Dresden wegen Diebstahls ausgestellt worden war, bislang nicht reagiert. Der Verurteilte war am Montag lediglich mit ein paar polnischen Zloty in seinem Portemonnaie angetroffen worden. Weil ihn insofern die offene Geldstrafe i. H. v. 520,00 Euro überforderte, kam auch er in eine Justizvollzugsanstalt.

