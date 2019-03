Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ladendieb gestellt

Görlitz (ots)

Einen Ladendieb (30) stellten Bundespolizisten am Samstagvormittag im Görlitzer Citycenter.

Der Verdächtige war dabei beobachtet worden, als er mit einer Brötchentüte in der Hand einen Einkaufsmarkt verlassen wollte. Weil er an der Kasse, ohne zu bezahlen, vorbeigelaufen war, hatte sich deshalb bereits eine Mitarbeiterin des Marktes an seine Fersen geheftet. Die Beamten ergriffen den Mann. Bei seiner Beute handelte es sich zwar "nur" um drei Brötchen und einen Becher mit Milchreis. Allerdings könnten die Dinge und insbesondere ein kurz darauf gefundenes Reizstoffsprühgerät dem 30-Jährigen teuer zu stehen kommen. Schließlich handelt es sich bei dem nicht zugelassenen Sprühgerät um eine Waffe. So gesehen wird zunächst der Verdacht des Diebstahls mit Waffen geprüft. Die weiteren Ermittlungen dazu führt das Neißerevier.

