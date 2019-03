Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Kein Bahnticket, dafür mit zwei Haftbefehlen auf der Fahndungsliste

Görlitz (ots)

Zwei Stunden später, gegen 17:30 Uhr, spielte zunächst ebenfalls ein fehlendes Bahnticket die entscheidende Rolle. Die Dienststelle in Ludwigsdorf hatte den Hinweis darüber erhalten, dass ein Mann zwischen Löbau und Görlitz mit der Länderbahn unterwegs sei, ohne dass dieser eine Fahrkarte gelöst habe. Am Bahnsteig nahm eine Streife den polnischen Fahrgast schließlich in Empfang und überprüfte dessen Personalien. Dabei kam ans Licht, dass der Name des 42-Jährigen gleich zwei Mal auf der Fahndungsliste auftauchte. Im ersten Fall hatte ihn die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern 2017, im zweiten Fall die Staatsanwaltschaft Bremen 2018 jeweils mit einem Haftbefehl auf besagte Liste setzen lassen. Während der erste Haftbefehl auf eine Verurteilung wegen Hausfriedensbruch zurückgreift, ist der zweite Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen (Schwarzfahren ... ) ausgestellt worden. Mit insgesamt 400,00 Euro hätte der Verurteilte die Ersatzfreiheitsstrafen abwenden können. Weil ihm aber die Mittel fehlten, kam auch er bis auf Weiteres in die Justizvollzugsanstalt. Wegen des aktuell fehlenden Bahntickets ist zuvor erneut Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen erstattet worden.

