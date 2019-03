Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Tankbetrüger gefasst

Görlitz, BAB 13, BAB 4 (ots)

Mit der vorläufigen Festnahme endete der Sonntag für zwei mutmaßliche Tankbetrüger (30, 41).

Der Bundespolizei lagen zunächst Hinweise der Dresdener Polizei vor, wonach zwei Unbekannte mit einem weißen Transporter in einen Tankbetrug verwickelt waren. Dieser Tankbetrug hatte sich am Abend bei einer Tankstelle in der Nähe der Bundesautobahn 13 bei Thiendorf ereignet.

Schließlich stoppte eine Streifenwagenbesatzung der Ludwigsdorfer Dienststelle gegen 22.00 Uhr das verdächtige Fahrzeug. Kaum war der Transit hinter dem Autobahntunnel Königshainer Berge zum Stillstand gekommen, stieg den Beamten der auffallend starke Geruch von Dieselkraftstoff in die Nase. Der Grund für den Geruch war anschließend schnell gefunden. Die polnischen Männer transportierten im Laderaum einen 1000-Liter-Kunststoffbehälter, der bis an den Rand mit Diesel gefüllt war.

Den Fall übernahm später das Autobahnpolizeirevier Bautzen.

